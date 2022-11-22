В оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы

Отмечается, что взрывы прогремели в разных районах города, а именно возле Балки Германа, над Остряками. Местные жители сообщают о работе средств ПВО на мысе Фиолент и в районе Балаклавы.

"Прямо сейчас, Балаклава, 3 взрыва. Стекло чуть не выбило дома", - говорится в сообщении.

Взрывы продолжают раздаваться, о чем сообщают жители Севастополя.

Ни официальные источники, ни оккупационные власти пока никак не прокомментировали ситуацию.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика.

Обновлено 18:32

Оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работают очередные силы ПВО.

"Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбиты. Все силы и службы находятся в боевой готовности", - заявил гауляйтер.