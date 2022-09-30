В окупованому Криму пролунали гучні вибухи

Сьогодні, 30 вересня, у тимчасово окупованого Криму чутні гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

Відзначається, що потужні вибухи прогриміли в різних місцях. Місцеві повідомляють про можливі вибухи в Ялті, Алупці та Партеніті.

"В Ялті дуже сильно бабахнуло дуже страшно було", - йдеться у повідомленнях.

Ні офіційні джерела, ні окупаційна влада поки ніяк не прокоментували ситуацію.