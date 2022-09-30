ua ru
Пт, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В окупованому Криму пролунали гучні вибухи

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 30 вересня 2022 16:28
В окупованому Криму пролунали гучні вибухи Фото: В окупованому Криму пролунали гучні вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні, 30 вересня, у тимчасово окупованого Криму чутні гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Відзначається, що потужні вибухи прогриміли в різних місцях. Місцеві повідомляють про можливі вибухи в Ялті, Алупці та Партеніті.

"В Ялті дуже сильно бабахнуло дуже страшно було", - йдеться у повідомленнях.

В окупованому Криму пролунали гучні вибухи

Ні офіційні джерела, ні окупаційна влада поки ніяк не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, що 28 вересня в окупованому Криму пролунали вибухи.

Також, в окупованому Криму пролунали гучні вибухи 26 вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Крым
NEWS
Зеленський скликає термінове засідання РНБО: що відомо
Зеленський скликає термінове засідання РНБО: що відомо
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України