ua ru
Ср, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В окупованому Криму пролунали вибухи

Новость на русском →
Україна, Середа 28 вересня 2022 18:07
В окупованому Криму пролунали вибухи Фото: В окупованому Криму пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні, 28 вересня, у тимчасово окупованого Криму чутні гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Відзначається, що потужні вибухи прогриміли в різних місцях. Місцеві повідомляють про можливі вибухи в районі смт Санаторне поряд з Ялтою. Також в Алупці було чутно майже 10 вибухів.

В окупованому Криму пролунали вибухи

Ні офіційні джерела, ні окупаційна влада поки ніяк не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, що два дні тому в окупованому Криму пролунали гучні вибухи.

Також розвідка повідомляла, що Росія вивела з Криму частину моряків й авіації та посилила ППО

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Крым
NEWS
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана