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В окупованому Криму пролунали гучні вибухи

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Україна, Понеділок 26 вересня 2022 18:06
В окупованому Криму пролунали гучні вибухи Фото: В окупованому Криму пролунали гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні, 26 вересня, у тимчасово окупованого Криму чутні гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Відзначається, що потужні вибухи прогриміли в різних місцях. Місцеві повідомляють про можливі вибухи та можливу роботу ППО в Ялті, селі Луганське, селищі Гурзуф та Сімферополі.

Ні офіційні джерела, ні окупаційна влада поки ніяк не прокоментували ситуацію.

В окупованому Криму пролунали гучні вибухи

Нагадаємо, що раніше у Криму пролунали гучні вибухи. Це трапилось 28 серпня.

Також, 26 серпня, увечері в тимчасово окупованому Криму знову спрацювала система ППО.

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