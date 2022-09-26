В окупованому Криму пролунали гучні вибухи
Фото: В окупованому Криму пролунали гучні вибухи (Getty Images)
Сьогодні, 26 вересня, у тимчасово окупованого Криму чутні гучні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Відзначається, що потужні вибухи прогриміли в різних місцях. Місцеві повідомляють про можливі вибухи та можливу роботу ППО в Ялті, селі Луганське, селищі Гурзуф та Сімферополі.
Ні офіційні джерела, ні окупаційна влада поки ніяк не прокоментували ситуацію.
Нагадаємо, що раніше у Криму пролунали гучні вибухи. Це трапилось 28 серпня.
Також, 26 серпня, увечері в тимчасово окупованому Криму знову спрацювала система ППО.
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