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В Севастополі зранку пролунав гучний вибух, перед цим чули шум ракети

Неділя 24 грудня 2023 09:35
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В Севастополі зранку пролунав гучний вибух, перед цим чули шум ракети Фото: в Криму зранку пролунав гучний вибух, перед цим чули шум ракети (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Севастополі, тимчасово окупованого Криму, зранку, 24 грудня, прогримів потужний вибух. За словами очевидців, перед цим було чутно звук, схожий на шум ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

"Як повідомив наш кореспондент, близько 08:35 за місцевим часом прогримів потужний вибух, від якого затремтіли вікна. Перед цим було чути звук, схожий на шум ракети", - пише видання.

Варто додати, що наразі офіційні особи, чи військове командування України жодним чином не коментувало ситуацію. Також тишу зберігає окупаційна так звана "влада".

Заяв від російської влади міста не було.

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Наприклад, 20 грудня, потужний вибух пролунав у районі населеного пункту Чорноморське на заході Криму. Тоді ж "прилетіло" по центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії.

Зокрема вибухи та дим були в районі Індустріального шосе Керчі, 21 грудня. Там знаходиться великий військово-промисловий завод "Альбатрос". Однак, за останніми даними, він був закинутий і не використовувався.

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