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"Новочеркаськ" зник. З'явилися перші супутникові знімки після удару ЗСУ по бухті Феодосії

Феодосія, Вівторок 26 грудня 2023 22:01
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"Новочеркаськ" зник. З'явилися перші супутникові знімки після удару ЗСУ по бухті Феодосії Фото: з'явилися перші супутникові знімки після удару ЗСУ по бухті Феодосії (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

В мережі з'явилися перші супутникові знімки бухти в Феодосії після нічної атаки Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

На супутникових знімках сервісу Planet.com видно, що, крім великого десантного корабля "Новочеркаськ", який цієї ночі знищили Збройні сили України, частково затонуло ще одне судно.

Для порівняння використано знімок за 24 грудня.

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня в окупованій Феодосії був знищений великий десантний російський корабель "Новочеркаськ".

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив враження ВДК крилатими ракетами, а мережу заполонили кадри потужної детонації на борту.

РБК-Україна у своєму матеріалі зібрало всю інформацію про знищення російського корабля.

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