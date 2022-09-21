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В окупованому Севастополі повідомляють про вибух

Фото: В окупованому Севастополі повідомляють про вибух (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому російськими військами Севастополі було чутно вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Пролунавший вибух Севастополь", - йдеться у повідомленні.

Ні офіційні джерела, ні окупаційна влада поки ніяк не прокоментували ситуацію.

В місцевих Telegram-каналах повідомляють, вибух трапився у Козачій бухті.

Оновлено 17:09

За інформацією так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, в районі Солдатського пляжу у Севастополі було виявлено частину водоплавного безпілотного апарату. Після обстеження фахівці знищили його. Через це багато хто чув вибух.

Нагадаємо, що вранці, 16 серпня на території тимчасово окупованого Криму знову пролунали вибухи.

Також, в окупованій Євпаторії 20 серпня було чутно звуки вибухів.

Раніше, вже 28 серпня, на південно-західному узбережжі тимчасово окупованого Криму чутні гучні вибухи.

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