ua ru
Сб, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Крыму снова взрывы. Теперь в Евпатории и не только: что известно

Новина українською →
Евпатория, Суббота 20 августа 2022 10:08
В Крыму снова взрывы. Теперь в Евпатории и не только: что известно Фото: в Крыму снова раздаются взрывы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Крыму снова прогремел взрыв. После инцидента в Севастополе оккупационные власти начали заявлять о "работе ПВО" в Евпатории, соответствующие звуки стали слышны и в других местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Криминформ" и Telegram-канал так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова.

Обновлено 10:38. Также сообщается о взрывах в Бахчисарае и селе Молочное Сакского района.

Местные СМИ пишут, что взрывы в небе "слышны со всех сторон" и предупреждают людей о том, чтобы они оставались дома как можно больше".

"В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи", - написал Аксенов о взрывах в Евпатории.

Между тем Telegram-каналы сообщают, что взрывы были над деревней Заозерное (пригород Евпатории).

Напомним, что это уже не первый инцидент за утро в оккупированном Крыму, самопровозглашенная власть уже заявляла о "атаку" дрона на штаб Черноморского флота.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евпатория Крым Взрыв
NEWS
Украина получит беспилотники-разведчики и новые ПТРК: что о них известно
Украина получит беспилотники-разведчики и новые ПТРК: что о них известно
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам