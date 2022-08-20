В Крыму снова взрывы. Теперь в Евпатории и не только: что известно

В Крыму снова прогремел взрыв. После инцидента в Севастополе оккупационные власти начали заявлять о "работе ПВО" в Евпатории, соответствующие звуки стали слышны и в других местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Криминформ" и Telegram-канал так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова.

Обновлено 10:38. Также сообщается о взрывах в Бахчисарае и селе Молочное Сакского района.

Местные СМИ пишут, что взрывы в небе "слышны со всех сторон" и предупреждают людей о том, чтобы они оставались дома как можно больше".

"В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи", - написал Аксенов о взрывах в Евпатории.

Между тем Telegram-каналы сообщают, что взрывы были над деревней Заозерное (пригород Евпатории).

Напомним, что это уже не первый инцидент за утро в оккупированном Крыму, самопровозглашенная власть уже заявляла о "атаку" дрона на штаб Черноморского флота.

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