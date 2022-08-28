В Крыму прозвучали громкие взрывы

Сегодня, 28 августа, на юго-западном побережье временно оккупированного Крыма слышны громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

Отмечается, что мощные взрывы слышны возле мыса Фиолент. Ни официальные источники, ни оккупационные власти пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, 26 августа, вечером во временно оккупированном Крыму снова сработала система ПВО.

Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму был продлен высокий уровень "террористической опасности" на фоне взрывов на полуострове.

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