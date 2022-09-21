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В оккупированном Севастополе сообщают о взрыве

Фото: В оккупированном Севастополе сообщают о взрыве (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном русскими войсками Севастополе был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Прогремевший взрыв Севастополь", - говорится в сообщении.

Ни официальные источники, ни оккупационные власти пока никак не прокомментировали ситуацию.

В местных Telegram-каналах сообщают, что взрыв произошел в Казачьей бухте.

Обновлено 17:09

По информации так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, в районе Солдатского пляжа в Севастополе была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата. После обследования специалисты его уничтожили. Из-за этого многие слышали взрыв.

Напомним, что утром,16 августа на территории временно оккупированного Крыма снова раздались взрывы.

Также, в оккупированной Евпатории 20 августа были слышны звуки взрывов.

Ранее, уже 28 августа, на юго-западном побережье временно оккупированного Крыма слышны громкие взрывы.

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