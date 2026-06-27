У окупованому Севастополі масово зупиняються тролейбуси та автобуси, - ЗМІ

Дефіцит палива та стрибок цін

За інформацією видання, голова місцевого окупаційного союзу транспортних компаній Віктор Риков заявив, що перевізникам виділяють лише чверть від необхідного обсягу пального.

Підприємства працюють на власних скудних запасах. Ситуацію ускладнює те, що закладена в контрактах вартість літра палива становила 76 рублів, а реальна ціна підскочила до 145 рублів.

Через кризу обсяги міжміських перевезень у регіоні вже впали на 80%. При цьому приватні перевізники змушені стояти у загальних чергах на заправках разом із таксі та особистими авто.

Як курсує транспорт

За даними місцевого "департаменту транспорту", 27 червня рух автобусів та тролейбусів намагаються забезпечити за розкладом вихідного дня.

Водночас через паливну кризу довелося повністю скасувати роботу маршрутів № 84, 113, 35 та 75.

Тролейбуси через постійні відключення світла виходять на лінії лише періодично, а інтервали руху на інших чинних маршрутах значно збільшилися.