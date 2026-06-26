ua en ru
Пт, 26 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Глава Меджлісу назвав умову, яка змусить Росію тікати з Криму

20:52 26.06.2026 Пт
2 хв
На півострові стрімко зростає напруга, а серед проросійських жителів починається невдоволення
aimg Сергій Козачук
Глава Меджлісу назвав умову, яка змусить Росію тікати з Криму Фото: глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Подальша ізоляція окупованого Криму, а також позбавлення російських військ пального та електрики може змусити Кремль розпочати переговори або вивести армію.

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини.LIVE.

Що відбувається на півострові

За словами Чубарова, зараз тимчасово окупований півострів перебуває напередодні паніки. Прямого хаосу серед росіян поки немає, але градус напруги стрімко зростає.

У проросійських пабліках жителі Криму дедалі частіше висловлюють невдоволення. Люди запитують, чому окупаційна влада не дає чітких відповідей на безпекові виклики та де обіцяна допомога від Москви.

Як дотиснути Росію до переговорів

Глава Меджлісу вважає, що утримання російського армійського угруповання суттєво ускладниться, якщо окупантів позбавити електроенергії та пального.

Зараз усе постачання ворога тримається лише на двох маршрутах - сухопутному коридорі через окуповані Маріуполь і Мелітополь та Керченському мосту.

Повна ізоляція півострова та руйнування цих шляхів змусить Москву обирати - або сідати за стіл переговорів, або починати масштабне виведення сил.

"Як тільки вони почнуть евакуювати військових - от тоді вже почнеться паніка", - наголосив Чубаров.

Надзвичайний стан у Криму

Нагадаємо, 26 червня окупаційна влада півострова оголосила про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру на території всього Криму та міста Севастополь.

Так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що рішення набуло чинності з 13:00 та нібито покликане "упорядкувати питання економічного характеру".

Цьому кроку передувала резонансна заява президента України Володимира Зеленського. Глава держави зазначив, що операція України щодо Криму є чітко прорахованою.

Він підкреслив, що якщо партнери по G7 нададуть Україні необхідні засоби, про які йшли переговори, Київ оперативно створить умови, за яких Росія буде змушена обрати мир.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Крим Чубаров Меджліс Війна в Україні Окупанти
Новини
Україна та РФ провели третій етап обміну "1000 на 1000"
Україна та РФ провели третій етап обміну "1000 на 1000"
Аналітика
"Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN
Вероніка Марченкожурналіст "Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN