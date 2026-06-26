Глава Меджлісу назвав умову, яка змусить Росію тікати з Криму

Подальша ізоляція окупованого Криму, а також позбавлення російських військ пального та електрики може змусити Кремль розпочати переговори або вивести армію.

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини.LIVE .

Що відбувається на півострові

За словами Чубарова, зараз тимчасово окупований півострів перебуває напередодні паніки. Прямого хаосу серед росіян поки немає, але градус напруги стрімко зростає.

У проросійських пабліках жителі Криму дедалі частіше висловлюють невдоволення. Люди запитують, чому окупаційна влада не дає чітких відповідей на безпекові виклики та де обіцяна допомога від Москви.

Як дотиснути Росію до переговорів

Глава Меджлісу вважає, що утримання російського армійського угруповання суттєво ускладниться, якщо окупантів позбавити електроенергії та пального.

Зараз усе постачання ворога тримається лише на двох маршрутах - сухопутному коридорі через окуповані Маріуполь і Мелітополь та Керченському мосту.

Повна ізоляція півострова та руйнування цих шляхів змусить Москву обирати - або сідати за стіл переговорів, або починати масштабне виведення сил.

"Як тільки вони почнуть евакуювати військових - от тоді вже почнеться паніка", - наголосив Чубаров.