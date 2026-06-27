В оккупированном Севастополе массово останавливаются троллейбусы и автобусы, - СМИ

Дефицит топлива и скачок цен

По информации издания, глава местного оккупационного союза транспортных компаний Виктор Рыков заявил, что перевозчикам выделяют только четверть от необходимого объема горючего .

Предприятия работают на собственных скудных запасах. Ситуацию усложняет то, что заложенная в контрактах стоимость литра топлива составляла 76 рублей, а реальная цена подскочила до 145 рублей.

Из-за кризиса объемы междугородных перевозок в регионе уже упали на 80%. При этом частные перевозчики вынуждены стоять в общих очередях на заправках вместе с такси и авто.

Как курсирует транспорт

По данным местного "департамента транспорта", 27 июня движение автобусов и троллейбусов пытаются обеспечить по расписанию выходного дня.

В то же время из-за топливного кризиса пришлось полностью упразднить работу маршрутов № 84, 113, 35 и 75.

Троллейбусы из-за постоянных отключений света выходят на линии лишь периодически, а интервалы движения на других действующих маршрутах значительно увеличились.