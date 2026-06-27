В оккупированном Севастополе массово останавливаются троллейбусы и автобусы, - СМИ

Во временно оккупированном Севастополе из-за массовых обесточений и острого дефицита горючего остановилась часть общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".
По информации издания, глава местного оккупационного союза транспортных компаний Виктор Рыков заявил, что перевозчикам выделяют только четверть от необходимого объема горючего .
Предприятия работают на собственных скудных запасах. Ситуацию усложняет то, что заложенная в контрактах стоимость литра топлива составляла 76 рублей, а реальная цена подскочила до 145 рублей.
Из-за кризиса объемы междугородных перевозок в регионе уже упали на 80%. При этом частные перевозчики вынуждены стоять в общих очередях на заправках вместе с такси и авто.
По данным местного "департамента транспорта", 27 июня движение автобусов и троллейбусов пытаются обеспечить по расписанию выходного дня.
В то же время из-за топливного кризиса пришлось полностью упразднить работу маршрутов № 84, 113, 35 и 75.
Троллейбусы из-за постоянных отключений света выходят на линии лишь периодически, а интервалы движения на других действующих маршрутах значительно увеличились.
Напомним, последнее время ситуация на временно оккупированном полуострове значительно обострилась. В частности, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что дальнейшая изоляция Крыма и лишение кафиров горючего и электричества может заставить Кремль вывести войска или начать переговоры. По его словам, на полуострове стремительно растет напряжение среди пророссийского населения.
На фоне этих событий 26 июня оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера как в Севастополе, так и на территории всего Крыма. Гауляйтер Сергей Аксенов аргументировал это решение необходимостью "составления вопросов экономического характера".
В то же время из-за успешных ударов Сил обороны Украины из Крыма начался массовый отток российских туристов, военных и представителей оккупационной администрации. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что продолжение украинской "забастовочной" кампании может иметь для полуострова долгосрочные демографические последствия.