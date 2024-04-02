В окупованому Севастополі були вибухи: у частині міста немає світла

За словами очевидців, було чути два вибухи. Після них у районі зникло світло.

"Щось двічі гучно бахнуло в районі 02:05! У районі зникло освітлення та світло", - повідомляє джерело.

Пізніше місцеві паблики повідомили про проблеми на підстанції.

"Попередньо несправності на підстанції", - повідомили на каналі.