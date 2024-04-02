В оккупированном Севастополе были взрывы: в части города нет света

По словам очевидцев было слышно два взрыва. После них в районе пропал свет.

"Что-то два раза громко бахнуло в районе 02:05! В районе пропало освещение и свет", - сообщает источник.

Позже местные паблики сообщили об проблемах на подстанции.

"Предварительно, неисправности на подстанции", - сообщили на канале.