В оккупированном Севастополе были взрывы: в части города нет света

Во временно оккупированном Севастополе ночью 2 апреля были взрывы. Часть жителей осталась без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Севастополь INFO.
По словам очевидцев было слышно два взрыва. После них в районе пропал свет.
"Что-то два раза громко бахнуло в районе 02:05! В районе пропало освещение и свет", - сообщает источник.
Позже местные паблики сообщили об проблемах на подстанции.
"Предварительно, неисправности на подстанции", - сообщили на канале.
В конце марта ВСУ поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов". ВСУ рассказали о последствиях для оккупантов
Вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности, в Севастополе.
Позже стало известно об поражении узла связи оккупантов в Севастополе после удара ВСУ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.