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У мережі показали фото ураженого вузла зв'язку окупантів у Севастополі після удару ЗСУ

Севастополь, Понеділок 25 березня 2024 20:45
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У мережі показали фото ураженого вузла зв'язку окупантів у Севастополі після удару ЗСУ Архівне фото: у мережі показали фото ураженого вузла зв'язку окупантів у Севастополі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Інформаційно-обчислювальний центр Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі пошкоджено після нещодавнього удару ЗСУ по будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Зазначається, що місцевий житель зробив фотографію інформаційно-обчислювального центру окупантів, що розташований на вулиці Руднєва в Севастополі.

У мережі показали фото ураженого вузла зв'язку окупантів у Севастополі після удару ЗСУ

Фото: Інформаційно-обчислювальний центр Чорноморського флоту РФ (t.me/Crimeanwind)

У ніч на 24 березня по ньому завдали ракетного удару Збройні сили України. На фото можна побачити, що в будівлі була пожежа.

Telegram-канал зазначив, що центр займався розрахунками траєкторій ракет. Унаслідок удару, могло загинути 34 окупанти, а ще 10 дістали поранення.

Удар по Севастополю

Ввечері 23 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема, у Севастополі.

У мережі писали про нібито роботу ППО, а окупанти перекрили Кримський міст. Як повідомляли місцеві жителі, у Козачій бухті у Севастополі виникла пожежа.

OSINT-аналітики зазначали, що у Севастополі міг бути уражений великий вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив, що у Севастополі міг бути знищений вузол зв'язку Чорноморського флоту окупантів. Це важливий елемент для керування військами.

Пізніше було опубліковано супутникові знімки наслідків ракетного удару по вузлу зв'язку Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

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