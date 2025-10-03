ua en ru
В окупованому Мелітополі школярів втягують у військову ідеологію

Мелітополь, Запорізька область, П'ятниця 03 жовтня 2025 23:43
В окупованому Мелітополі школярів втягують у військову ідеологію
Автор: Никончук Анастасія

В окупованому Мелітополі на уроці малювання школярам дали незвичайне завдання. Замість звичних навчальних робіт дітям запропонували зобразити військового, пов'язаного з агресією проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-каналу "Зла Мавка".

У школі №5 Мелітополя дітям доручили намалювати не пейзаж або предметний натюрморт, а портрет оператора безпілотника Євгена Драніцина, який бере участь у війні проти України на боці Росії.

Присутність "Юнармії"

За повідомленнями медіа, за ходом виконання завдання спостерігали педагоги, а також представники так званої "Юнармії", які контролювали процес.

Дії окупаційної влади в школах на захоплених територіях

Раніше ми повідомляли, що Росія на тимчасово захоплених територіях готує нові заходи тиску проти сімей, чиї діти продовжують навчання в українських школах через онлайн-платформи. Подібні дії розцінюються як спроба залякати батьків і змусити їх відмовитися від української освіти.

Також, в окупованих містах Донецька і Луганська представники російського військово-історичного товариства представили нові підручники історії для учнів 5-7 класів. Їхнім головним завданням є формування у дітей спотвореного сприйняття минулого регіону та України, що розглядається як елемент пропаганди і спроба нав'язати школярам вигідне окупантам трактування історичних подій.

Нагадуємо, що Міністерство освіти та науки України затвердило модельні навчальні програми, розраховані на дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Ці матеріали покликані забезпечити школярам доступ до української освіти та зберегти для них можливість навчатися за державними стандартами, попри тиск окупаційної влади.

Зазначимо, що Верховна Рада України 18 вересня 2025 року в другому читанні та в цілому схвалила законопроєкт №11543. Документ передбачає посилення заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти, що спрямовано на захист учнів і створення більш безпечних умов для навчання.

