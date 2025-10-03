В окупованому Мелітополі школярів втягують у військову ідеологію

В окупованому Мелітополі на уроці малювання школярам дали незвичайне завдання. Замість звичних навчальних робіт дітям запропонували зобразити військового, пов'язаного з агресією проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-каналу "Зла Мавка".

У школі №5 Мелітополя дітям доручили намалювати не пейзаж або предметний натюрморт, а портрет оператора безпілотника Євгена Драніцина, який бере участь у війні проти України на боці Росії.

Присутність "Юнармії"

За повідомленнями медіа, за ходом виконання завдання спостерігали педагоги, а також представники так званої "Юнармії", які контролювали процес.

Дії окупаційної влади в школах на захоплених територіях

Раніше ми повідомляли, що Росія на тимчасово захоплених територіях готує нові заходи тиску проти сімей, чиї діти продовжують навчання в українських школах через онлайн-платформи. Подібні дії розцінюються як спроба залякати батьків і змусити їх відмовитися від української освіти.

Також, в окупованих містах Донецька і Луганська представники російського військово-історичного товариства представили нові підручники історії для учнів 5-7 класів. Їхнім головним завданням є формування у дітей спотвореного сприйняття минулого регіону та України, що розглядається як елемент пропаганди і спроба нав'язати школярам вигідне окупантам трактування історичних подій.