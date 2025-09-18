ua en ru
У школах з’являться тривожні кнопки: Рада ухвалила закон про безпеку дітей

Четвер 18 вересня 2025 15:15
У школах з’являться тривожні кнопки: Рада ухвалила закон про безпеку дітей Фото: Діти у школі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Верховна Рада України 18 вересня 2025 року ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №11543, який передбачає посилення заходів безпеки у закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал парламенту та Міністерство внутрішніх справ України.

Що передбачає закон

Документ вносить зміни до Закону "Про повну загальну середню освіту" та створює чіткі правила для захисту учнів, педагогів і персоналу. Закон зобов’язує керівників і засновників шкіл забезпечити:

  • встановлення тривожних кнопок для оперативного виклику поліції;
  • огородження територій навчальних закладів або чітке визначення меж на місцевості;
  • систему технічних засобів охорони та відеоспостереження;
  • чіткі правила перебування сторонніх осіб у школах та контроль їхнього дотримання.

Окремо документ визначає категорії осіб, яким заборонено відвідувати заклади освіти. Це, зокрема, ті, хто перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, має при собі небезпечні предмети або тварин (крім собак-поводирів).

Нові вимоги до персоналу

Посилюються й вимоги до тих, хто працює у школах чи залучається до освітнього процесу. Заборонено брати на роботу осіб, які:

  • мають незняту чи непогашену судимість;
  • були визнані винними у злочинах проти статевої свободи чи статевої недоторканості;
  • притягалися до відповідальності за домашнє насильство, булінг чи невиконання батьківських обов’язків.

Чому це важливо

Закон був розроблений спільно народними депутатами, Міністерством внутрішніх справ, Нацполіцією та Міністерством освіти і науки. Він спрямований на формування системного підходу до безпеки у школах, що є особливо актуальним в умовах війни та у повоєнний період.

"Тепер керівництво закладів отримує дієві механізми для швидкого реагування на загрози. Це дозволить гарантувати захист учнів, учителів та персоналу", - наголосили розробники ініціативи.

У державних та комунальних школах заходи безпеки фінансуватимуться засновниками або з інших законних джерел. При цьому документ прямо забороняє залучати для цього кошти учнів та їхніх батьків.

Нагадаємо, законопроєкт №11543 був зареєстрований у Верховній Раді 2 вересня 2024 року. У першому читанні парламент ухвалив його 21 листопада 2024 року з подальшим доопрацюванням.

РБК-Україна раніше також розповідало, що в Україні працює Служба освітньої безпеки (СОБ), яка забезпечує захист учнів у школах, контролює пропускний режим, координує дії з екстреними службами, організовує евакуацію та проводить навчальні та просвітницькі заходи для формування навичок безпечної поведінки.

