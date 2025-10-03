В оккупированном Мелитополе школьников втягивают в военную идеологию

В оккупированном Мелитополе на уроке рисования школьникам дали необычное задание. Вместо привычных учебных работ детям предложили изобразить военного, связанного с агрессией против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "Зла Мавка".

В школе №5 Мелитополя детям поручили нарисовать не пейзаж или предметный натюрморт, а портрет оператора беспилотника Евгения Драницына, который участвует в войне против Украины на стороне России.

Присутствие "Юнармии"

По сообщениям медиа, за ходом выполнения задания наблюдали педагоги, а также представители так называемой "Юнармии", которые контролировали процесс.

Действия оккупационных властей в школах на захваченных территориях

Ранее мы сообщали, что Россия на временно захваченных территориях готовит новые меры давления против семей, чьи дети продолжают обучение в украинских школах через онлайн-платформы. Подобные действия расцениваются как попытка запугать родителей и заставить их отказаться от украинского образования.

Также, в оккупированных городах Донецка и Луганска представители российского военно-исторического общества представили новые учебники истории для учеников 5–7 классов. Их главной задачей является формирование у детей искаженного восприятия прошлого региона и Украины, что рассматривается как элемент пропаганды и попытка навязать школьникам выгодную оккупантам трактовку исторических событий.