В оккупированном Мелитополе школьников втягивают в военную идеологию
В оккупированном Мелитополе на уроке рисования школьникам дали необычное задание. Вместо привычных учебных работ детям предложили изобразить военного, связанного с агрессией против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "Зла Мавка".
В школе №5 Мелитополя детям поручили нарисовать не пейзаж или предметный натюрморт, а портрет оператора беспилотника Евгения Драницына, который участвует в войне против Украины на стороне России.
Присутствие "Юнармии"
По сообщениям медиа, за ходом выполнения задания наблюдали педагоги, а также представители так называемой "Юнармии", которые контролировали процесс.
Действия оккупационных властей в школах на захваченных территориях
Ранее мы сообщали, что Россия на временно захваченных территориях готовит новые меры давления против семей, чьи дети продолжают обучение в украинских школах через онлайн-платформы. Подобные действия расцениваются как попытка запугать родителей и заставить их отказаться от украинского образования.
Также, в оккупированных городах Донецка и Луганска представители российского военно-исторического общества представили новые учебники истории для учеников 5–7 классов. Их главной задачей является формирование у детей искаженного восприятия прошлого региона и Украины, что рассматривается как элемент пропаганды и попытка навязать школьникам выгодную оккупантам трактовку исторических событий.
Напоминаем, что Министерство образования и науки Украины утвердило модельные учебные программы, рассчитанные на детей, проживающих на временно оккупированных территориях. Эти материалы призваны обеспечить школьникам доступ к украинскому образованию и сохранить для них возможность обучаться по государственным стандартам, несмотря на давление оккупационной власти.
Отметим, что Верховная Рада Украины 18 сентября 2025 года во втором чтении и в целом одобрила законопроект №11543. Документ предусматривает усиление мер безопасности в учреждениях общего среднего образования, что направлено на защиту учащихся и создание более безопасных условий для обучения.