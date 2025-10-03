ua en ru
Сб, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В оккупированном Мелитополе школьников втягивают в военную идеологию

Мелитополь, Запорожская область, Пятница 03 октября 2025 23:43
UA EN RU
В оккупированном Мелитополе школьников втягивают в военную идеологию Иллюстративное фото: в оккупированном Мелитополе школьников втягивают в военную идеологию (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В оккупированном Мелитополе на уроке рисования школьникам дали необычное задание. Вместо привычных учебных работ детям предложили изобразить военного, связанного с агрессией против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "Зла Мавка".

В школе №5 Мелитополя детям поручили нарисовать не пейзаж или предметный натюрморт, а портрет оператора беспилотника Евгения Драницына, который участвует в войне против Украины на стороне России.

Присутствие "Юнармии"

По сообщениям медиа, за ходом выполнения задания наблюдали педагоги, а также представители так называемой "Юнармии", которые контролировали процесс.

Действия оккупационных властей в школах на захваченных территориях

Ранее мы сообщали, что Россия на временно захваченных территориях готовит новые меры давления против семей, чьи дети продолжают обучение в украинских школах через онлайн-платформы. Подобные действия расцениваются как попытка запугать родителей и заставить их отказаться от украинского образования.

Также, в оккупированных городах Донецка и Луганска представители российского военно-исторического общества представили новые учебники истории для учеников 5–7 классов. Их главной задачей является формирование у детей искаженного восприятия прошлого региона и Украины, что рассматривается как элемент пропаганды и попытка навязать школьникам выгодную оккупантам трактовку исторических событий.

Напоминаем, что Министерство образования и науки Украины утвердило модельные учебные программы, рассчитанные на детей, проживающих на временно оккупированных территориях. Эти материалы призваны обеспечить школьникам доступ к украинскому образованию и сохранить для них возможность обучаться по государственным стандартам, несмотря на давление оккупационной власти.

Отметим, что Верховная Рада Украины 18 сентября 2025 года во втором чтении и в целом одобрила законопроект №11543. Документ предусматривает усиление мер безопасности в учреждениях общего среднего образования, что направлено на защиту учащихся и создание более безопасных условий для обучения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Дети
Новости
Шатдаун в США повлияет на поставки оружия Украине? Что говорят в МИДе
Шатдаун в США повлияет на поставки оружия Украине? Что говорят в МИДе
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным