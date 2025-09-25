Окупаційна влада в Луганську та Донецьку запроваджує пропагандистські підручники історії в школах

В окупованих містах Донецька і Луганська російське військово-історичне товариство презентувало підручники історії для учнів 5-7 класів, мета яких - впровадження у свідомість школярів спотвореної версії минулого регіону та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.

За даними Центру протидії дезінформації, підручники підготовлені під керівництвом Володимира Мединського, відомого як головний ідеолог путінської версії історії.

Книги являють собою "регіональний компонент" федеральної лінійки підручників, покликаної через систему освіти формувати у дітей певні погляди на історію.

Пропагандистська мета

Підручники нав'язують учням міф про "споконвічний зв'язок" окупованих територій із Росією і зображують Україну як ворога. На думку експертів, це спроба створити покоління, яке мислить у рамках російської пропаганди та лояльне до Кремля.

Маніпуляція свідомістю дітей

У ЦПД підкреслюють, що російська влада свідомо використовує освітню систему як інструмент "фронту умів". Основна мета - відірвати молоде покоління від української ідентичності, стерти національну культуру і замінити її на російську інтерпретацію історії. На думку фахівців, подібні заходи не менш важливі для Кремля, ніж військові дії.

Застосування подібних підручників створює загрозу довгострокового впливу на школярів в окупованих районах, закладаючи хибні уявлення про минуле і сьогодення, що ускладнює відновлення української ідентичності після звільнення територій.