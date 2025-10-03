Росіяни каратимуть батьків на ТОТ за навчання дітей онлайн в українських школах, - ЦПД

Росіяни на тимчасово окупованих територіях Україні готують репресії проти батьків, чиї діти навчаються в українських школах онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

Окупанти шантажують батьків, чиї діти навчаються онлайн в українських школах, позбавленням батьківських прав. Таким чином вони намагаються примусити їхніх дітей відвідувати російські школи.

За інформацію ЦПД, напередодні голова окупаційної адміністрації Каховського округу на окупованій частині Херсонщини Павло Філіпчук заявив, що більш як 200 дітей в окрузі не відвідують російські школи, оскільи продовжують навчання в українських школах онлайн.

Він закликав окупаційну "поліцію" притягати за це батьків до відповідальності: штрафувати та позбавляти батьківських прав.

"Такі дії - чергове свідчення атмосфери страху та залякування, яку росіяни створюють на окупованих територіях, щоб змусити усіх мешканців споживати пропаганду та сформувати ілюзію тотальної підтримки людьми окупаційної влади", - ідеться в дописі Центру протидії дезінформації.