Головна » Життя » Суспільство

Росіяни каратимуть батьків на ТОТ за навчання дітей онлайн в українських школах, - ЦПД

Україна , П'ятниця 03 жовтня 2025 02:13
Росіяни каратимуть батьків на ТОТ за навчання дітей онлайн в українських школах, - ЦПД Фото: росіяни забороняють дітям з ТОТ вчитись в українських школах онлайн (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Росіяни на тимчасово окупованих територіях Україні готують репресії проти батьків, чиї діти навчаються в українських школах онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

Окупанти шантажують батьків, чиї діти навчаються онлайн в українських школах, позбавленням батьківських прав. Таким чином вони намагаються примусити їхніх дітей відвідувати російські школи.

За інформацію ЦПД, напередодні голова окупаційної адміністрації Каховського округу на окупованій частині Херсонщини Павло Філіпчук заявив, що більш як 200 дітей в окрузі не відвідують російські школи, оскільи продовжують навчання в українських школах онлайн.

Він закликав окупаційну "поліцію" притягати за це батьків до відповідальності: штрафувати та позбавляти батьківських прав.

"Такі дії - чергове свідчення атмосфери страху та залякування, яку росіяни створюють на окупованих територіях, щоб змусити усіх мешканців споживати пропаганду та сформувати ілюзію тотальної підтримки людьми окупаційної влади", - ідеться в дописі Центру протидії дезінформації.

Пропагандистські підручники в школах на ТОТ

Раніше РБК-Україна повідомляло, що окупаційна влада в Луганську та Донецьку запроваджує пропагандистські підручники історії в школах.

За даними Центру протидії дезінформації, підручники підготовлені під керівництвом Володимира Мединського, відомого як головного ідеолога путінської версії історії.

Підручники нав'язують учням міф про "споконвічний зв'язок" окупованих територій із Росією і зображують Україну як ворога. На думку експертів, це спроба створити покоління, яке мислить у рамках російської пропаганди та лояльне до Кремля.

Гроші на пропаганду

Також повідомлялось, що в 2026 році Росія витратить на телепропаганду вдвічі більше коштів, аніж планувалося - 106,4 млрд рублів (1,27 млрд доларів). Гроші підуть на розважальні канали та кремлівські мовники.

"Загалом у 2026-2028 роках кремль планує витратити на телепропаганду майже 246 млрд рублів (2,93 млрд доларів)", - інформує Центр протидії дезінформації.

