В окупованому Маріуполі пролунав вибух та виникла пожежа

У тимчасово окупованому Маріуполі у четвер, 6 квітня, пролунав вибух, а потім виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram .

Він зазначив, що вибух та пожежа сталися в Кальміуському районі неподалік металургійного комбінату імені Ілліча - на перехресті проспектів Нікопольського та Металургів.

При цьому деталі події з’ясовуються.

Нагадаємо, окупанти у Маріуполі готуються зводити укріплення біля "Азовсталі".

До того ж, росіяни готують Маріуполь до оборони та вуличних боїв.

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