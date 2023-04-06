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В окупованому Маріуполі пролунав вибух та виникла пожежа

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Маріуполь, Четвер 06 квітня 2023 17:09
В окупованому Маріуполі пролунав вибух та виникла пожежа Ілюстративне фото: в окупованому Маріуполі пролунав вибух та виникла пожежа (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Маріуполі у четвер, 6 квітня, пролунав вибух, а потім виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

Він зазначив, що вибух та пожежа сталися в Кальміуському районі неподалік металургійного комбінату імені Ілліча - на перехресті проспектів Нікопольського та Металургів.

При цьому деталі події з’ясовуються.

В окупованому Маріуполі пролунав вибух та виникла пожежа

Нагадаємо, окупанти у Маріуполі готуються зводити укріплення біля "Азовсталі".

До того ж, росіяни готують Маріуполь до оборони та вуличних боїв.

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