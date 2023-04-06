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У Маріуполі окупанти готуються зводити укріплення біля "Азовсталі"

Новость на русском →
Маріуполь, Четвер 06 квітня 2023 15:24
У Маріуполі окупанти готуються зводити укріплення біля "Азовсталі" Ілюстративне фото: у Маріуполі окупанти готуються зводити укріплення біля "Азовсталі" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни проводять розчистку території навколо "Азовсталі" у тимчасово окупованому Маріуполі. Там вони хочуть звести укріплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"Центральні прохідні "Азовсталі" з Пост-мосту. Окупанти розпочали розчистку з подальшим будівництвом укріплень. Саме через ці прохідні найзручніша дорога до вертолітного майданчика", - написав Андрющенко.

За його словами, через підготовку до зведення укріплень рух транспорту через Пост-мост та Лівобережну набережну перекрито вже три дні.

Нагадаємо, ще наприкінці січня стало відомо, що російські окупанти облаштували на "Азовсталі" вертолітну базу.

Також ми писали, що, за словами Андрющенка, росіяни готують Маріуполь до вуличних боїв.

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