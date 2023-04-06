У Маріуполі окупанти готуються зводити укріплення біля "Азовсталі"

Росіяни проводять розчистку території навколо "Азовсталі" у тимчасово окупованому Маріуполі. Там вони хочуть звести укріплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"Центральні прохідні "Азовсталі" з Пост-мосту. Окупанти розпочали розчистку з подальшим будівництвом укріплень. Саме через ці прохідні найзручніша дорога до вертолітного майданчика", - написав Андрющенко.

За його словами, через підготовку до зведення укріплень рух транспорту через Пост-мост та Лівобережну набережну перекрито вже три дні.