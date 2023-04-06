В оккупированном Мариуполе раздался взрыв и возник пожар

Во временно оккупированном Мариуполе в четверг, 6 апреля, раздался взрыв, а затем возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

Он отметил, что взрыв и пожар произошли в Кальмиусском районе неподалеку от металлургического комбината имени Ильича - на перекрестке проспектов Никопольского и Металлургов.

При этом детали происшествия выясняются.

Напомним, оккупанты в Мариуполе готовятся возводить укрепления возле "Азовстали".

К тому же россияне готовят Мариуполь к обороне и уличным боям.

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