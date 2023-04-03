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Росіяни готують Маріуполь до оборони та запеклих боїв, - Андрющенко

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Маріуполь, Понеділок 03 квітня 2023 09:23
Росіяни готують Маріуполь до оборони та запеклих боїв, - Андрющенко Фото: росіяни готують Маріуполь до оборони та запеклих боїв (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська в окупованому Маріуполі продовжують укріплюватись. Вони готуються до оборони та до нових запеклих боїв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Росіяни продовжують укріплюватись. Мости. Азовсталь. Ілліча. Порт. Не варто пірнати в самообман та вірити заспокійливим вигаданим новинам про панічні настрої окупантів в Маріуполі. Росіяни готують місто до оборони та запеклих боїв. Іноді смішно та по ідіотськи, але готують", - написав Андрющенко.

На його думку, максимальна мілітаризація міста прямо вказує, що ніякого "херсонського сценарію" окупанти там не планують.

"Сподіваюсь, поки...Робітники військової комендатури та офіцери гарнізону оборони міста в той самий час вже шукають в оренду будинки на морі. Цивільні окупанти на всю скуповують розсаду та розбивають городи", - повідомив Андрющенко.

За його словами, окупанти знов вірять, що в Маріуполі вони "назавжди".

"Тому нас чекає нова битва за Маріуполь. Однозначно. Та не знецінюйте важку роботу наших Героїв вигаданими "паніками", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни почали укріплюватися вздовж траси Маріуполь - Донецьк, там ворог посилено риє окопи.

Додамо, також ми писали, що загарбники встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя та почали рити окопи та мінувати території біля мостів.

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