В окупованому Луганську після вибухів спалахнула масштабна пожежа

У тимчасово окупованому Луганську ввечері 24 квітня пролунали вибухи, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Офіційних коментарів від окупаційної влади наразі не надходило. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Після вибухів у місті виникла масштабна пожежа. Крім того, є інформація про перебої з електропостачанням.

За даними місцевих пабліків, в окупованому Луганську пролунало кілька вибухів. Очевидці повідомляють про атаку безпілотників.

Нагадаємо, за кілька днів до вибухів, 18 квітня, партизанський рух "АТЕШ" повідомив про диверсію в Луганську, внаслідок якої було виведено з ладу підстанцію, що живила залізничний вузол постачання російських військових вантажів.

Раніше, на початку березня, партизани "АТЕШ" вже проводили диверсії на залізниці в окупованому Луганську, яка є одним із ключових маршрутів постачання російських військ на передову.

Крім того, агенти руху проводили операції під Севастополем (вивели з ладу об'єкти зв'язку, що впливали на роботу українських дронів) та в Свердловській області РФ (знищили телекомунікаційне обладнання для координації військових підрозділів).

Нинішні вибухи в Луганську та масштабна пожежа можуть бути як результатом роботи українських Сил безпілотних систем, так і продовженням диверсійної діяльності партизанів. Офіційної інформації про причини поки немає.