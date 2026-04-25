В оккупированном Луганске после взрывов вспыхнул масштабный пожар

01:37 25.04.2026 Сб
Дроны поразили объект оккупантов, город затянуло дымом
aimg Екатерина Коваль
В оккупированном Луганске после взрывов вспыхнул масштабный пожар Фото: оккупационные власти не комментировали взрывы (Getty Images)

Во временно оккупированном Луганске вечером 24 апреля прогремели взрывы, после чего вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Ход событий

По данным местных пабликов, в оккупированном Луганске прогремело несколько взрывов. Очевидцы сообщают об атаке беспилотников.

После взрывов в городе возник масштабный пожар. Кроме того, есть информация о перебоях с электроснабжением.

Официальных комментариев от оккупационных властей пока не поступало. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, за несколько дней до взрывов, 18 апреля, партизанское движение "АТЕШ" сообщило о диверсии в Луганске, в результате которой была выведена из строя подстанция, питавшая железнодорожный узел снабжения российских военных грузов.

Ранее, в начале марта, партизаны "АТЕШ" уже проводили диверсии на железной дороге в оккупированном Луганске, которая является одним из ключевых маршрутов снабжения российских войск на передовую.

Кроме того, агенты движения проводили операции под Севастополем (вывели из строя объекты связи, которые влияли на работу украинских дронов) и в Свердловской области РФ (уничтожили телекоммуникационное оборудование для координации военных подразделений).

Нынешние взрывы в Луганске и масштабный пожар могут быть как результатом работы украинских Сил беспилотных систем, так и продолжением диверсионной деятельности партизан. Официальной информации о причинах пока нет.

Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским