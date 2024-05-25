В окупованому Криму пролунали вибухи, працювала ППО, є постраждалі

Ситуація в Криму

Вранці у суботу, 25 травня, в Євпаторії пролунали вибухи. Вибухи також чули у Новофедорівці, в районі якої розташований військовий аеродром "Саки".

Нещодавно ЗСУ завдали удару по аеродрому Джанкой на півночі Криму. Там були уражені засоби протиповітряної оборони ворога.

В середині квітня в окупованому Джанкої прогриміли вибухи. ЗСУ атакували місцевий аеродром, на місці прильоту виникла пожежа.

Сили оборони атакували пункт управління РФ. Після атаки окупанти почали відчувати проблеми з логістикою.

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