В оккупированном Крыму прогремели взрывы, работала ПВО, есть пострадавшие

Ситуация в Крыму

Утром в субботу, 25 мая, в Евпатории прогремели взрывы. Взрывы также слышали в Новофедоровке, в районе которой расположен военный аэродром "Саки".

Недавно ВСУ нанесли удар по аэродрому Джанкой на севере Крыма. Там были поражены средства противовоздушной обороны врага.

В середине апреля в оккупированном Джанкое прогремели взрывы. ВСУ атаковали местный аэродром, на месте прилета возник пожар.

Силы обороны атаковали пункт управления РФ. После атаки оккупанты начали испытывать проблемы с логистикой.

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