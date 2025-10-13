UA

В окупованому Криму горить нафтобаза: по об'єкту вдарив невідомий дрон

Фото: за версією "глави" Криму, сили ППО нібито збили 20 дронів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Феодосії було атаковано нафтобазу, внаслідок чого почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер".

Перші повідомлення про атаку на нафтобазу з'явилися о 23:48, після чого місцеві жителі почали знімати і надсилати паблікам відео, на яких видно пожежу на об'єкті.

 

Як стверджується, внаслідок атаки горять щонайменше три резервуари. До об'єкта приїхало багато пожежних машин.

 

Крім того, інформацію про атаку підтвердив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов. За його версією, сили ППО нібито збили понад 20 дронів, але один безпілотник все ж ударив по нафтобазі.

"У результаті виникло загоряння. Постраждалих, за даними на поточний момент, немає. Усі профільні служби вже працюють на місці", - стверджував Аксьонов.

Атака по терміналу у Феодосії

Нагадаємо, в ніч на 6 жовтня Сили оборони України вразили потужності Морського нафтового терміналу в тимчасово окупованій Феодосії. Причому через день стало відомо, що нафтопереливний комплекс горить другу добу поспіль.

Також ми писали, що 29 вересня на НПЗ у Феодосії теж виникла масштабна пожежа. Офіційно причиною вогню назвали порушення технології зварювальних робіт, хоча напередодні була інформація про авіаційну та дронову загрози.

