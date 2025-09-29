В окупованому Криму масштабна пожежа на НПЗ в Феодосії: перші подробиці (відео)

У Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму, сталась масштабна пожежа на НПЗ. Там підіймається дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA та "Крим.Реалії".

Як заявив радник "глави" анексованого Криму Олег Крючков, пожежа дійсно сталась на НПЗ. За його словами, причиною стало порушення технології зварювальних робіт.

Однак незадовго до цього росіяни заявляли про авіаційну загрозу для півострова та загрозу від невідомих дронів. Ба більше, зупинявся рух морського транспорту, а також рух по Кримському мосту.

НПЗ у Феодосії

У тимчасово окупованій Феодосії розташований нафтопереробний завод, який має стратегічне значення для забезпечення паливом російських військових та цивільної інфраструктури Криму.

Феодосійська нафтобаза після російської окупації Криму управляється АТ "Морський нафтовий термінал". Потужність з перевалкування становить близько 12 млн тонн на рік, одночасно на нафтобазі може зберігатися 250 тисяч тонн нафтопродуктів. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну феодосійська нафтобаза неодноразово піддавалася повітряним атакам.