RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В оккупированном Крыму горит нефтебаза: по объекту ударил неизвестный дрон

Фото: по версии "главы" Крыма, силы ПВО якобы сбили 20 дронов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 13 октября во временно оккупированным Крыму прогремели взрывы. В Феодосии была атакована нефтебаза, в результате чего начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".

Первые сообщения об атаке по нефтебазе появились в 23:48, после чего местные жители стали снимать и отправлять пабликам видео, на которых видно пожар на объекте.

 

Как утверждается, в результате атаки горят минимум три резервуара. К объекту приехало много пожарных машин.

 

Кроме того, информацию об атаке подтвердил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. По его версии, силы ПВО якобы сбили более 20 дронов, но один беспилотник все же ударил по нефтебазе.

"В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте", - утверждал Аксенов.

Атака по терминалу в Феодосии

Напомним, в ночь на 6 октября Силы обороны Украины поразили мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии. Причем спустя день стало известно, что нефтепереливной комплекс горит вторые сутки подряд.

Также мы писали, что 29 сентября на НПЗ в Феодосии тоже возник масштабный пожар. Официально причиной огня назвали нарушение технологии сварочных работ, хотя накануне была информация об авиационной и дроновой угрозах.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымПожар