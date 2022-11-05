В окупованому Херсоні пролунали вибухи
Ілюстративне фото: в окупованому Херсоні пролунали вибухи (Getty Image)
В тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи у суботу, 5 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що в Херсонській області повітряну тривогу не оголошували.
Наразі немає офіційних коментарів щодо причин вибухів у Херсоні.
Нагадаємо, вчора українські бійці знищили два російських гвинтокрили Ка-52 на півдні, а також "приземлили" дві крилаті ракети "Калібр" та 14 БПЛА.
Окрім того, українські захисники вразили переправу та колону окупантів у Херсонській області.
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