В окупованому Херсоні пролунали вибухи

В тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи у суботу, 5 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Зазначимо, що в Херсонській області повітряну тривогу не оголошували.

Наразі немає офіційних коментарів щодо причин вибухів у Херсоні.

Нагадаємо, вчора українські бійці знищили два російських гвинтокрили Ка-52 на півдні, а також "приземлили" дві крилаті ракети "Калібр" та 14 БПЛА.

Окрім того, українські захисники вразили переправу та колону окупантів у Херсонській області.

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