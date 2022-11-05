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В окупованому Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, Субота 05 листопада 2022 11:46
В окупованому Херсоні пролунали вибухи Ілюстративне фото: в окупованому Херсоні пролунали вибухи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи у суботу, 5 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що в Херсонській області повітряну тривогу не оголошували.

Наразі немає офіційних коментарів щодо причин вибухів у Херсоні.

Нагадаємо, вчора українські бійці знищили два російських гвинтокрили Ка-52 на півдні, а також "приземлили" дві крилаті ракети "Калібр" та 14 БПЛА.

Окрім того, українські захисники вразили переправу та колону окупантів у Херсонській області.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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