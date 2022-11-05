Українські військові вразили переправу окупантів у Херсонській області: знищено буксир
Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у Херсонській області. Українські військові вразили переправу та колону ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"3 листопада у результаті вогневого ураження ворожої переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області було знищено буксир. Ще два плавучі засоби зазнали пошкоджень і потребують ремонту", - зазначили наші бійці.
Також було підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка.
"Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється", - додали у Генштабі.
Окрім цього, 4 листопада в районі населеного пункту Нововасилівка Миколаївської області знищено 6 паливозаправників противника.
Нагадаємо, аналітики ISW розповіли, що російські війська створюють умови для контрольованого відходу на північному заході Херсонської області.
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