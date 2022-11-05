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Українські військові вразили переправу окупантів у Херсонській області: знищено буксир

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Субота 05 листопада 2022 07:50
Українські військові вразили переправу окупантів у Херсонській області: знищено буксир Фото: ЗСУ вразили ворожу переправу в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у Херсонській області. Українські військові вразили переправу та колону ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"3 листопада у результаті вогневого ураження ворожої переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області було знищено буксир. Ще два плавучі засоби зазнали пошкоджень і потребують ремонту", - зазначили наші бійці.

Також було підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка.

"Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється", - додали у Генштабі.

Окрім цього, 4 листопада в районі населеного пункту Нововасилівка Миколаївської області знищено 6 паливозаправників противника.

Нагадаємо, аналітики ISW розповіли, що російські війська створюють умови для контрольованого відходу на північному заході Херсонської області.

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