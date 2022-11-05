ЗСУ збили два гвинтокрили росіян у Херсонській області: що відомо

Фото: ЗСУ збили два гвинтокрили росіян у Херсонській області (ілюстрація/wikipedia.org)

Українські військові 4 листопада знищили два російських гвинтокрили Ка-52 на півдні. Також на цьому напрямку збито дві крилаті ракети "Калібр" та 14 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.