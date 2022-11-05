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ЗСУ збили два гвинтокрили росіян у Херсонській області: що відомо

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Херсон, Субота 05 листопада 2022 08:39
ЗСУ збили два гвинтокрили росіян у Херсонській області: що відомо Фото: ЗСУ збили два гвинтокрили росіян у Херсонській області (ілюстрація/wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові 4 листопада знищили два російських гвинтокрили Ка-52 на півдні. Також на цьому напрямку збито дві крилаті ракети "Калібр" та 14 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У нічний час в Херсонській області збито два російських ударних вертольоти Ка-52.
Також підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами знищено 11 дронів-камікадзе Shahed-136 та три БПЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російські окупанти продовжують зазнавати втрат у Херсонській області. Українські військові вразили переправу та колону ворога.

Окрім того, українські військові продовжують нищити російських окупантів. ЗСУ 4 листопада успішно зупинили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.

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