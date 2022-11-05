ЗСУ збили два гвинтокрили росіян у Херсонській області: що відомо
Українські військові 4 листопада знищили два російських гвинтокрили Ка-52 на півдні. Також на цьому напрямку збито дві крилаті ракети "Калібр" та 14 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"У нічний час в Херсонській області збито два російських ударних вертольоти Ка-52.
Також підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами знищено 11 дронів-камікадзе Shahed-136 та три БПЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, російські окупанти продовжують зазнавати втрат у Херсонській області. Українські військові вразили переправу та колону ворога.
Окрім того, українські військові продовжують нищити російських окупантів. ЗСУ 4 листопада успішно зупинили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.
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