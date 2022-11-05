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В оккупированном Херсоне раздались взрывы

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Херсон, Суббота 05 ноября 2022 11:46
В оккупированном Херсоне раздались взрывы Иллюстративное фото: в оккупированном Херсоне раздались взрывы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы в субботу, 5 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что в Херсонской области воздушная тревога не была объявлена.

Пока нет официальных комментариев о причинах взрывов в Херсоне.

Напомним, вчера украинские бойцы уничтожили два российских вертолета Ка-52 на юге, а также "приземлили" две крылатые ракеты "Калибр" и 14 БПЛА.

Кроме того, украинские защитники поразили переправу и колонну оккупантов в Херсонской области.

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