В оккупированном Херсоне раздались взрывы

Во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы в субботу, 5 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Отметим, что в Херсонской области воздушная тревога не была объявлена.

Пока нет официальных комментариев о причинах взрывов в Херсоне.

Напомним, вчера украинские бойцы уничтожили два российских вертолета Ка-52 на юге, а также "приземлили" две крылатые ракеты "Калибр" и 14 БПЛА.

Кроме того, украинские защитники поразили переправу и колонну оккупантов в Херсонской области.

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