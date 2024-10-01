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В окупованому Донецьку взимку може не бути опалення, - ЦНС

Донецьк, Вівторок 01 жовтня 2024 00:21
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В окупованому Донецьку взимку може не бути опалення, - ЦНС Ілюстративне фото: російський військовий в окупованому Донецьку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Донецьку під загрозою зриву опалювальний сезон 2024/2025. Працівники котелень на ТОТ Донецької область через невиплату зарплат відмовляють виходити на роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що затримка заробітньої плати для працівників котелень на окупованих територіях Донецької області триває вже багато місяців.

"Відтак підготовка котелень до нового опалювального сезону, який мав би розпочатися за пару тижнів, не ведеться. Більшість тепломереж у аварійному стані, котли не в робочому стані", - йдеться в публікації ЦНС.

У Центрі також зауважили, що заяви про відмову від заборгованості зарплати збирають також на підприємствах тимчасово окупованих регіонів Запорізької області.

"Керівники цих установ, які охоче пішли на співпрацю із ворогом, отримали таку вказівку від російської окупаційної "влади"", - передали у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі не працюватиме центральне опалення цієї зими.

Також раніше повідомлялося, що минулої зими більшість багатоповерхівок на території окупованої частини Луганської області були без опалення.

Ще минулої осені у ЦНС попереджували, що росіяни не здатні забезпечити проведення опалювального сезону на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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Донецьк Опалювальный сезон
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