Більшість багатоповерхівок на території окупованої Луганської області без опалення

На тимчасово окупованій території Луганської області люди замерзають без опалення. В регіоні вже фіксують перші випадки смерті від критичного переохолодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Відомо, що обидві сторони ігнорують проблеми людей й фактично займаються боротьбою за вплив в регіоні, при підтримці завезених на окуповану територію російських силовиків.

"Причиною є конфлікт між так званим державним підприємством “Луганськгаз” з окупаційною адміністрацією, яка нібито не виплачує гроші за спожите блакитне паливо", - зазначає ЦНС.

Опалювальний сезон на окупованої території України

Зазначимо, що у жовтні ЦНС попереджав про те, що росіяни не здатні забезпечити проведення опалювального сезону на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, повідомлялося, що деякі котельні на тимчасово окупованих територіях Херсонської області досі не забезпечені вугіллям для проведення опалювального сезону.

Нагадаємо, що нещодавно ми розповідали про те, як окупанти провалили вже другий опалювальний сезон в Маріуполі. Десятки будинків вцілілого після російських руйнувань міста досі залишається без тепла.

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