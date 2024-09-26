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Взимку окупований Маріуполь залишиться без опалення, - ЦНС

Маріуполь, Четвер 26 вересня 2024 05:44
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Взимку окупований Маріуполь залишиться без опалення, - ЦНС Фото: в окупованому Маріуполі взимку не буде опалення (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У тимчасово окупованому Маріуполі не працюватиме центральне опалення цієї зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що попри звіти місцевих колаборантів про готовність тепломереж до опалювального сезону щонайменше на 60 відсотків, це не відповідає реальності. "Відновлені" котельні абсолютно не відновлені і до початку зими запустити їх у роботу окупантам не вдасться.

"Аналогічна ситуація і в знищеній тимчасово окупованій Волновасі. Про такі райони загарбаних територій Донеччини, як Ясинуватський і Новоазовський взагалі годі й говорити", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на окупованих територіях

Російські загарбники продовжують мілітаризацію дітей на окупованих територіях. Так, нещодавно поліцейські агресора провели урок для дітей в Генічеську.

Також РФ буде набирати лекторів до університетів на окупованих територіях серед ветеранів "СВО".

Крім того, ворог планує повністю відібрати права на окупованих територіях у людей без паспортів РФ.

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