Взимку окупований Маріуполь залишиться без опалення, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що попри звіти місцевих колаборантів про готовність тепломереж до опалювального сезону щонайменше на 60 відсотків, це не відповідає реальності. "Відновлені" котельні абсолютно не відновлені і до початку зими запустити їх у роботу окупантам не вдасться.

"Аналогічна ситуація і в знищеній тимчасово окупованій Волновасі. Про такі райони загарбаних територій Донеччини, як Ясинуватський і Новоазовський взагалі годі й говорити", - йдеться у повідомленні.