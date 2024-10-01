В оккупированном Донецке зимой может не быть отопления, - ЦНС

Во временно оккупированном Донецке под угрозой срыва отопительный сезон 2024/2025. Работники котельных на ВОТ Донецкой области из-за невыплаты зарплат отказывают выходить на работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Задержка заработной платы для работников котельных на оккупированных территориях Донецкой области продолжается уже многие месяцы.

"Поэтому подготовка котельных к новому отопительному сезону, который должен начаться через пару недель, не ведется. Большинство теплосетей в аварийном состоянии, котлы не в рабочем состоянии", - говорится в публикации ЦНС.

В Центре также отметили, что заявления об отказе от задолженности по зарплате собирают также на предприятиях временно оккупированных регионов Запорожской области.

"Руководители этих учреждений, которые охотно пошли на сотрудничество с врагом, получили такое указание от российских оккупационных "властей"", - передали в ЦНС.