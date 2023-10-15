РФ не здатна забезпечити проведення опалювального сезону на ТОТ сходу України, - ЦНС

Росіяни не здатні забезпечити проведення опалювального сезону на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

За даними центру, тимчасово окуповані території сходу України забезпечені прісною водою лише на близько 50% від мінімальної потреби.

Стверджується, що у зв'язку із цим системи централізованого опалення житлових будинків можуть не отримати достатньо прісної води для успішного проведення опалювального сезону.

Також це унеможливлює відновлення виробничих процесів на захоплених підприємствах.

"Усі окупанти, які знищили інфраструктуру на ТОТ та поставили місцевих мешканців під загрозу замерзнути у власних домівках, будуть відповідати за свої дії. Списки працівників російських окупаційних адміністрацій вже є у нашому розпорядженні", - йдеться у повідомлення ЦНС.

Опалювальний сезон в Маріуполі

За даними Маріупольської міської ради, переважна більшість будинків у місті досі перебувають в аварійному стані. З інфраструктурою ситуація критична, тож місцеві жителі можуть залишитися без опалення.