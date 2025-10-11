UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

В окупованому Донецьку масштабна пожежа після атаки дронів: у мережі публікують відео

Фото: пожежа у тимчасово окупованому Донецьку (скріншот із відео)
Автор: Марина Балабан

У мережі публікують кадри пожежі в тимчасово окупованому Донецьку після атаки невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Місцеві пабліки пишуть про сильну пожежу в районі гіпермаркету "Сігма-ленд" (колишнього "Ашану") біля об'їзної траси Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь.

 

У соціальних мережах очевидці стверджують, що пожежа виникла внаслідок влучення дрону. Ця інформація офіційно не підтверджена.

Також місцеві мешканці пишуть, що клуби чорного диму видно за кілька кілометрів.

 

Вибухи у Донецьку

Раніше РБК-Україна писало про серію вибухів у тимчасово окупованому Донецьку, які пролунали 17 вересня. У мережі тоді повідомляли про прильоти в одному з районів міста.

Перед цим, 20 серпня, у Донецьку також пролунала серія вибухів. Попередньо були влучання в Кіровському районі. При цьому вибухи були чутні в різних районах міста. Також була інформація про пожежу.

Перед тим у місті також пролунали гучні вибухи та зникла електроенергія.

Донецьк перебуває під окупацією з весни 2014 року, коли проросійські бойовики за підтримки РФ захопили місто та проголосили так звану "ДНР".

