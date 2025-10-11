В окупованому Донецьку масштабна пожежа після атаки дронів: у мережі публікують відео

Вибухи у Донецьку

Раніше РБК-Україна писало про серію вибухів у тимчасово окупованому Донецьку, які пролунали 17 вересня. У мережі тоді повідомляли про прильоти в одному з районів міста.

Перед цим, 20 серпня, у Донецьку також пролунала серія вибухів. Попередньо були влучання в Кіровському районі. При цьому вибухи були чутні в різних районах міста. Також була інформація про пожежу.

Перед тим у місті також пролунали гучні вибухи та зникла електроенергія.

Донецьк перебуває під окупацією з весни 2014 року, коли проросійські бойовики за підтримки РФ захопили місто та проголосили так звану "ДНР".