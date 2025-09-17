Величезний стовб диму: в окупованому Донецьку пролунала серія вибухів, фото

Сьогодні, 17 вересня, в тимчасово окупованому Донецьку пролунала серія вибухів. У мережі повідомляють про прильоти в одному з районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські та місцеві Telegram-канали.

Так, сьогодні вдень було гучно у тимчасово окупованому Донецьку. Повідомляється, що у місті пролунало щонайменше 5 вибухів. За інформацією місцевих жителів, вибухи сталися в Петровському районі міста. На фото, опублікованих очевидцями, видно, як у небо підіймається величезний стовп сірого диму, що свідчить про значні "прильоти". Інформація про наслідки атаки поки що відсутня.