Величезний стовб диму: в окупованому Донецьку пролунала серія вибухів, фото
Сьогодні, 17 вересня, в тимчасово окупованому Донецьку пролунала серія вибухів. У мережі повідомляють про прильоти в одному з районів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські та місцеві Telegram-канали.
Так, сьогодні вдень було гучно у тимчасово окупованому Донецьку. Повідомляється, що у місті пролунало щонайменше 5 вибухів.
За інформацією місцевих жителів, вибухи сталися в Петровському районі міста.
На фото, опублікованих очевидцями, видно, як у небо підіймається величезний стовп сірого диму, що свідчить про значні "прильоти".
Інформація про наслідки атаки поки що відсутня.
Окупація Донецька
Донецьк перебуває під окупацією з весни 2014 року, коли проросійські бойовики за підтримки РФ захопили місто та проголосили так звану "ДНР".
З того часу там діє окупаційна адміністрація, інтегрована в російську систему управління.
Місто стало тиловою базою для російських військ, а населення зазнає репресій та примусової мобілізації. Україна та міжнародна спільнота вважають Донецьк тимчасово окупованою територією.
Атаки на Донецьк
Нагадаємо, раніше у Донецьку пролунала серія вибухів. Попередньо були влучання в Кіровському районі. При цьому вибухи були чутні в різних районах міста. Також була інформація про пожежу.
Перед тим у місті також пролунали гучні вибухи та зникла електроенергія.
Крім того, 11 серпня Сили оборони України вдарили по командному пункту 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.