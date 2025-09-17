ua en ru
Величезний стовб диму: в окупованому Донецьку пролунала серія вибухів, фото

Середа 17 вересня 2025 11:19

Величезний стовб диму: в окупованому Донецьку пролунала серія вибухів, фото Ілюстративне фото: вибухи в Донецьку (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 17 вересня, в тимчасово окупованому Донецьку пролунала серія вибухів. У мережі повідомляють про прильоти в одному з районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські та місцеві Telegram-канали.

Так, сьогодні вдень було гучно у тимчасово окупованому Донецьку. Повідомляється, що у місті пролунало щонайменше 5 вибухів.

За інформацією місцевих жителів, вибухи сталися в Петровському районі міста.

На фото, опублікованих очевидцями, видно, як у небо підіймається величезний стовп сірого диму, що свідчить про значні "прильоти".

Інформація про наслідки атаки поки що відсутня.

Окупація Донецька

Донецьк перебуває під окупацією з весни 2014 року, коли проросійські бойовики за підтримки РФ захопили місто та проголосили так звану "ДНР".

З того часу там діє окупаційна адміністрація, інтегрована в російську систему управління.

Місто стало тиловою базою для російських військ, а населення зазнає репресій та примусової мобілізації. Україна та міжнародна спільнота вважають Донецьк тимчасово окупованою територією.

Атаки на Донецьк

Нагадаємо, раніше у Донецьку пролунала серія вибухів. Попередньо були влучання в Кіровському районі. При цьому вибухи були чутні в різних районах міста. Також була інформація про пожежу.

Перед тим у місті також пролунали гучні вибухи та зникла електроенергія.

Крім того, 11 серпня Сили оборони України вдарили по командному пункту 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

