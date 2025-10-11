RU

В оккупированном Донецке масштабный пожар после атаки дронов: в сети публикуют видео

Фото: пожар во временно оккупированном Донецке (скриншот из видео)
Автор: Марина Балабан

В сети публикуют кадры пожара во временно оккупированном Донецке после атаки неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Местные паблики пишут о сильном пожаре в районе гипермаркета "Сигма-ленд" (бывшего "Ашана") возле объездной трассы Славянск-Донецк-Мариуполь.

 

В социальных сетях очевидцы утверждают, что пожар возник в результате попадания дрона. Эта информация официально не подтверждена.

Также местные жители пишут, что клубы черного дыма видны за несколько километров.

 

 

Взрывы в Донецке

Ранее РБК-Украина писало о серии взрывов во временно оккупированном Донецке, которые прогремели 17 сентября. В сети тогда сообщали о прилетах в одном из районов города.

Перед этим, 20 августа, в Донецке также прогремела серия взрывов. Предварительно были попадания в Кировском районе. При этом взрывы были слышны в разных районах города. Также была информация о пожаре.

Перед тем в городе также прозвучали громкие взрывы и исчезла электроэнергия.

Донецк находится под оккупацией с весны 2014 года, когда пророссийские боевики при поддержке РФ захватили город и провозгласили так называемую "ДНР".

