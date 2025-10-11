В оккупированном Донецке масштабный пожар после атаки дронов: в сети публикуют видео

Взрывы в Донецке

Ранее РБК-Украина писало о серии взрывов во временно оккупированном Донецке, которые прогремели 17 сентября. В сети тогда сообщали о прилетах в одном из районов города.

Перед этим, 20 августа, в Донецке также прогремела серия взрывов. Предварительно были попадания в Кировском районе. При этом взрывы были слышны в разных районах города. Также была информация о пожаре.

Перед тем в городе также прозвучали громкие взрывы и исчезла электроэнергия.

Донецк находится под оккупацией с весны 2014 года, когда пророссийские боевики при поддержке РФ захватили город и провозгласили так называемую "ДНР".