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В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: місцями зникло світло

Вівторок 29 липня 2025 00:06
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В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: місцями зникло світло Фото: окупанти стверджують, що в деяких районах немає світла (https://t.me/mchs_official)
Автор: Едуард Ткач

Пізно вночі, 28 липня, в тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Ворог скаржиться на атаку невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські та місцеві Telegram-канали.

Виходячи з повідомлень, атака нібито дронів почалася приблизно о 23:00. Тоді в Донецьку, як стверджується, вже "велася" робота ППО.

Незабаром у соцмережах почали поширюватися кадри, на яких чути звуки дронів, гучні вибухи і періодичну роботу протиповітряної оборони.

Крім того, канал "Mash на Донбасі" писав, що спалахи були відео в стороні Куйбишевського району. Крім цього, у деяких районах міста нібито зникло світло.

Про наслідки атаки даних поки немає.

Вибухи в Донецьку та області

Нагадаємо, що бойові дії в Донецькій області почалися ще в 2014 році, а з 2022 року ситуація загострилася ще більше, оскільки РФ пішла на Україну повномасштабною війною.

У зв'язку з цим в регіоні неодноразово лунають вибухи. Наприклад, 28 липня гучні вибухи прогриміли в Київському районі Донецька.

Трохи раніше, 30 червня, в Донецьку теж були чутні вибухи і, як заявлялося, місто було під ракетною атакою. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони атакували пункт управління 8-ї загальновійськової армії РФ.

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