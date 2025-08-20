ua en ru
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи (фото, відео)

Донецьк, Середа 20 серпня 2025 23:32
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи (фото, відео) Ілюстративне фото: вибухи в Донецьку (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В окупованому Донецьку пізно ввечері 20 серпня пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські та місцеві Telegram-канали.

Попередньо були влучання в Кіровському районі. При цьому зазначається, що вибухи були чутні в різних районах міста. Також повідомляється про пожежу.

Фото та відео з окупованого міста з'явилися у мережі.

Інформація щодо можливих жертв і руйнувань уточнюється.

Окупаційна влада та українське командування наразі не коментували ці повідомлення.

Нагадаємо, що окупація Донецька почалася у квітні 2014 року, коли проросійські бойовики захопили будівлі органів влади та проголосили так звану "ДНР".

Місто відтоді перебуває під контролем російських окупаційних адміністрацій і незаконних збройних формувань, а з вересня 2022 року Росія оголосила його анексованою територією після псевдореферендуму.

