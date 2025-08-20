У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи (фото, відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські та місцеві Telegram-канали.

Попередньо були влучання в Кіровському районі. При цьому зазначається, що вибухи були чутні в різних районах міста. Також повідомляється про пожежу.

Фото та відео з окупованого міста з'явилися у мережі.

Інформація щодо можливих жертв і руйнувань уточнюється.

Окупаційна влада та українське командування наразі не коментували ці повідомлення.