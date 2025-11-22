Донецьк, Макіївка і не тільки: в окупованій Донецькій області знову блекаут

Фото: перебої зі світлом спостерігаються в багатьох окупованих населених пунктах (Getty Images)

Пізно ввечері, 21 листопада, в окупованій Донецькій області знову виникли проблеми зі світлом. Це сталося на тлі атаки невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.