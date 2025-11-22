ua en ru
Сб, 22 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Донецьк, Макіївка і не тільки: в окупованій Донецькій області знову блекаут

Субота 22 листопада 2025 00:27
UA EN RU
Донецьк, Макіївка і не тільки: в окупованій Донецькій області знову блекаут Фото: перебої зі світлом спостерігаються в багатьох окупованих населених пунктах (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 21 листопада, в окупованій Донецькій області знову виникли проблеми зі світлом. Це сталося на тлі атаки невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Приблизно після 21:20 пабліки почали писати, що на окупованій Донеччині дуже шумно. Щонайменше над Макіївкою були помічені невідомі дрони.

Буквально за 30 хвилин у Telegram-каналах з'явилася інформація, що в окупованому Донецьку, Макіївці, Горлівці, Єнакієвому, Харцизьку, Ясинуватій та інших населених пунктів - частково відсутнє світло.

Блекаут в окупованій Донецькій області

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли окупована Донецька область залишається без світла.

Наприклад, масштабний блекаут трапився в ніч на 18 листопада, коли невідомі дрони атакували дві ТЕС - Зуївську та Старобешівську. Тієї ночі без світла залишилися щонайменше Донецьк, Макіївка та Іловайськ.

Ба більше, вже надвечір стало відомо, що так звана "влада" окупованої частини Донецької області ввела режим НС у зв'язку із ситуацією. Заявлялося, що такий режим нібито дасть змогу оперативніше вживати заходів, щоб впоратися із ситуацією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна в Україні Блекаут
Новини
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті