На окупованому Донбасі блекаут: невідомі дрони атакують підстанції

Субота 22 листопада 2025 21:30
UA EN RU
На окупованому Донбасі блекаут: невідомі дрони атакують підстанції Фото: у кількох окупованих містах Донецької області зникло світло (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу ввечері, 22 листопада, в окупованій Донецькій області знову блекаут. Люди залишилися без світла після чергової атаки невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Судячи з інформації пабліків, дронова атака почалася приблизно після 19:20. Зокрема, звуки вибухів було чути в окупованому Шахтарську. Буквально за годину стало відомо про "роботу ППО" в Донецьку, Макіївці і атаку дронів по Зугресу.

Паралельно в цей час Telegram-канали скаржилися, що в низці окупованих населених пунктів Донецької області зникло світло. Пабліки повідомляли, що дрони вдарили по Зуївській ТЕС, а також підстанцію в Шахтарську.

За останніми даними, станом на 21:05, вибухи було чути в Шахтарську, Зугресі, Докучаєвську і Торезі.

Крім цього, невідомі дрони атакують Росію. Місцеві жителі вже зняли заграву і пожежі біля Краснодарської ТЕС і в районі нафтохімічного заводу "Старвролен", що розташований у Будьонівську Ставропольського краю РФ.

Як відомо, "Старвролен" виготовляє частини для різної військової техніки Росії, зокрема деталі для дронів.

Блекаут в окупованій Донецькій області

Нагадаємо, що це вже далеко не перший день, коли окупована частина Донецької області стикається з відключенням світла.

Те ж саме сталося вчора після 21:00. Дрони були зафіксовані над Макіївкою, а невдовзі з'явилася інформація, що в Донецьку, Макіївці, Горлівці, Єнакієвому, Харцизьку, Ясинуватій та інших населених пунктів - частково відсутнє світло.

Донецька область Окуповані території Війна в Україні
