На окупованому Донбасі блекаут: невідомі дрони атакують підстанції
У суботу ввечері, 22 листопада, в окупованій Донецькій області знову блекаут. Люди залишилися без світла після чергової атаки невідомих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Судячи з інформації пабліків, дронова атака почалася приблизно після 19:20. Зокрема, звуки вибухів було чути в окупованому Шахтарську. Буквально за годину стало відомо про "роботу ППО" в Донецьку, Макіївці і атаку дронів по Зугресу.
Паралельно в цей час Telegram-канали скаржилися, що в низці окупованих населених пунктів Донецької області зникло світло. Пабліки повідомляли, що дрони вдарили по Зуївській ТЕС, а також підстанцію в Шахтарську.
За останніми даними, станом на 21:05, вибухи було чути в Шахтарську, Зугресі, Докучаєвську і Торезі.
Крім цього, невідомі дрони атакують Росію. Місцеві жителі вже зняли заграву і пожежі біля Краснодарської ТЕС і в районі нафтохімічного заводу "Старвролен", що розташований у Будьонівську Ставропольського краю РФ.
Як відомо, "Старвролен" виготовляє частини для різної військової техніки Росії, зокрема деталі для дронів.
Блекаут в окупованій Донецькій області
Нагадаємо, що це вже далеко не перший день, коли окупована частина Донецької області стикається з відключенням світла.
Те ж саме сталося вчора після 21:00. Дрони були зафіксовані над Макіївкою, а невдовзі з'явилася інформація, що в Донецьку, Макіївці, Горлівці, Єнакієвому, Харцизьку, Ясинуватій та інших населених пунктів - частково відсутнє світло.