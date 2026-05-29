Окупований Севастополь залишився без бензину

За словами Развожаєва, наразі на АЗС у наявності лише дизельне паливо "ДТ ультра" - і то не на всіх станціях. Постачання бензину очікують протягом дня.

"Зберігаються логістичні складнощі, причини яких відомі. Уряд Севастополя і керівництво Республіки Крим роблять усе можливе, щоб нормалізувати обстановку в найкоротші терміни", - написав він.

Він також зазначив, що питання постачання пального на Кримський півострів "контролюють Міненерго та Мінтранс РФ".

Не лише Севастополь

За даними місцевих ТГ-каналів, перебої з бензином і дизелем фіксують на АЗС по всьому окупованому півострову.

Місцеві канали публікують інтерактивні карти заправок і причини дефіциту: регулярні атаки на російські НПЗ і кратне збільшення ударів по так званому сухопутному коридору в Крим, який проходить через окуповані території півдня та сходу України.

Раніше Развожаєв вже повідомляв, що в Севастополі обмежили продаж бензину 20 літрами в одне авто, а дизпаливо продають за талонами.

Удари по "коридору"

29 травня в ГУР Міноборони України заявили про "вогневий контроль" над ділянками коридору Крим - Донецьк і опублікували відео атак на російську військову техніку та бензовози.