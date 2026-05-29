Окупований Севастополь залишився без бензину

В окупованому Севастополі почалися перебої з пальним. На заправках мережі ТЕС та АТАН тимчасово зник бензин АІ-92 та АІ-95.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву так званого "губернатора" окупованого Севастополя Михайла Развожаєва.
За словами Развожаєва, наразі на АЗС у наявності лише дизельне паливо "ДТ ультра" - і то не на всіх станціях. Постачання бензину очікують протягом дня.
"Зберігаються логістичні складнощі, причини яких відомі. Уряд Севастополя і керівництво Республіки Крим роблять усе можливе, щоб нормалізувати обстановку в найкоротші терміни", - написав він.
Він також зазначив, що питання постачання пального на Кримський півострів "контролюють Міненерго та Мінтранс РФ".
За даними місцевих ТГ-каналів, перебої з бензином і дизелем фіксують на АЗС по всьому окупованому півострову.
Місцеві канали публікують інтерактивні карти заправок і причини дефіциту: регулярні атаки на російські НПЗ і кратне збільшення ударів по так званому сухопутному коридору в Крим, який проходить через окуповані території півдня та сходу України.
Раніше Развожаєв вже повідомляв, що в Севастополі обмежили продаж бензину 20 літрами в одне авто, а дизпаливо продають за талонами.
29 травня в ГУР Міноборони України заявили про "вогневий контроль" над ділянками коридору Крим - Донецьк і опублікували відео атак на російську військову техніку та бензовози.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що ще 22 травня в окупованому Севастополі ввели ліміт на продаж пального - не більше 20 літрів в одну каністру або машину.
Тоді ж 18 травня Сили оборони уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово, який на дві доби зупинив половину потужностей.
Удари тривають. 28 травня українські сили уразили Туапсинський НПЗ - одне з найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії, яке виробляє пальне для російської армії.