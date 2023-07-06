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В окупованій Макіївці пролунали вибухи третій день поспіль

Ілюстративне фото: в Макіївці пролунали вибухи третій день поспіль (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В окупованій Макіївці пролунали вибухи 6 липня. У місті знищують логістику російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також повідомив про "бавовну" в Макіївці.

"Ще одне місто, яке росіяни вважали тиловим, раптом опинилось в зоні небезпеки. Дедалі російській військовій логістиці в Донецькій області приходить гаплик", - додав він.

Вибухи у Макіївці

4 липня в окупованих Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Тоді наші бійці вдарили по черговому складу окупантів у Макіївці.

Вчора у Макіївці знову було чутно вибухи, після чого сталась масштабна пожежа на Червоногвардійській нафтобазі. Там нібито трапився розлив нафтопродуктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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